المدنية : الدخول لجميع خدماتنا سيكون عبر أبشر

صحيفة الخليج الالكترونية قالت وزارة الخدمة المدنية إنه ابتداءً من 15 يناير 2020 سيكون الدخول إلى جميع خدمات الوزارة الإلكترونية عبر خدمة النفاذ الموّحد “أبشر”. وأوضحت الوزارة أن ربط الدخول بمنصة “أبشر” يأتي بهدف تعزيز أمان الخدمات المقدمة للعملاء وتيسيراً على المستفيدين. ودعت الوزارة المستفيدين من خدماتها للمبادرة بتفعيل الحسابات الخاصة بهم في “أبشر” لتحسين تجربتهم وضمان الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.

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