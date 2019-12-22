شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سيارة مفخخة بألغام إسرائيلية معدة للتفجير على طريق دمشق درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضبطت عناصر الأمن الداخلى السورى، سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولى دمشق درعا بين بلدتى صيدا والغارية الغربية، وقاموا بتفكيكها، وذلك وفقا لما أفادت به مصادر رسمية سورية.

وقال أحد الضباط الذين شاركوا فى العملية، إن السيارة المفخخة التى تم ضبطها كانت تحتوى على 21 لغما بينها ألغام إسرائيلية الصنع معدة للتفجير بطريقتين- الأولى سلكية، والثانية لاسلكية- عن بعد؛ بهدف تأكيد عملية التفجير، علما بأن الألغام كانت موضوعة ضمن براميل، ومموهة بالعشب الجاف (التبن)، إضافة إلى كميات من الشظايا والقطع الحديدية؛ لإحداث أكبر قدر ممكن من الضحايا فى حال التفجير".

وكانت قوات الأمن السورى قد عثرت فى 11 ديسمبر الجارى على أسلحة وألغام متفجرة وسيارة مفخخة وخزانات ودراجات نارية معبأة بمواد متفجرة من مخلفات الإرهابيين بين بلدتى المسيفرة وأم ولد بريف درعا الشرقى.

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أنه منذ تحرير درعا من الإرهاب، تعمل الجهات المختصة بالتعاون مع وحدات الجيش السورى، على تأمين المناطق المحررة وتمشيطها.