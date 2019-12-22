«الملكية الفكرية» تطلق خدمة التسجيل الإلكتروني للبرمجيات والتصميمات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية خدمة التسجيل الاختياري للبرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي، والتصميمات المعمارية، وذلك للراغبين، بهدف تسجيل المصنفات وتوثيقها، وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية لها.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي بهدف ترسيخ مناخ آمن وبيئة مشجعة للمبدعين في المجالات كافة التي تعنى الهيئة بحماية الحقوق فيها، عقب إقرار لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف بموافقة مجلس إدارة الهيئة، وفق اختصاصها.
وأشارت الهيئة إلى أن من شروط التسجيل ألا يخالف المصنف أو محتوياته أحكام الشريعة الإسلامية أو أنظمة المملكة أو الآداب العامة، وألا يكون ضمن المصنفات المستثناة من الحماية مما ورد في المادة 4 من نظام حماية حقوق المؤلف، وأن يكون المصنف في شكله النهائي وليس مسودة أو عملًا تحضيريًا.
وتابعت الملكية الفكرية أن على الراغبين تقديم طلبات التسجيل عبر البوابة الإلكترونية (اضغط هنا)، واختيار نافذة الخدمات ثم أيقونة حق المؤلف، واستكمال الخطوات وسداد الرسوم لاستكمال إجراءات التسجيل والفحص.
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