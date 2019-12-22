شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الكهرباء» بشأن العدادات الذكية وتكلفتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد السديري، أن مشروع العدادات الذكية سيوفر في النفقات التشغيلية للشركة.

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وقال السديري، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي عربية”، إنه سيتم تمويل المشروع من خلال الموارد الذاتية للشركة والاقتراض التجاري، موضحا أنه لن تكون هناك تكلفة إضافية على المشتركين أو منح أو قروض من الدولة، لأن المشروع اقتصادي سيمول نفسه بنفسه.

وأضاف أن أهمية مشروع العدادات الذكية تكمن في أنه يُعتبر مشروعا وطنيا يحقق إرادة الحكومة والمشتركين.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على مشاريع لإنتاج الطاقة وتعزيز موثوقية شبكات التوزيع للحد من الانقطاعات في الكهرباء.