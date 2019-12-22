الإطاحة بسائق متهور تسبب في انقلاب مركبة وإصابة 3 طلاب (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الدرب من ضبط قائد مركبة من نوع “هايلوكس”، تسبب في وقوع حادث مروري مروع على الطريق الساحلي “الشقيق- جازان”. Advertisements ووثق مقطع فيديو متداول مركبة من نوع “هايلوكس” تعمّد قائدها مضايقة سيارة “كامري” يستقلها 3 طلاب مما تسبب في انحرافها عن الطريق وانقلابها وإصابة الطلاب الثلاثة بإصابات متفرقة، أحدهم إصابته خطيرة. وتم نقل الطلاب إلى مستشفى الدرب العام لتلقي العلاج اللازم فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في الحادث بمحكم الاختصاص.

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