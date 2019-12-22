اخبار الخليج

الإفراج عن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان بعد قرابة عامين من اعتقاله

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان

قال مدير مكتب رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان إن السلطات أفرجت عن عنان بعد قرابة عامين من اعتقاله في أعقاب كشفه عن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2018.

وقالت مصادر مقربة من أسرة عنان الذي عاد إلى منزله إن السلطات كانت قد اعتقلته في يناير كانون الثاني عام 2018 ونقلته إلى سجن حربي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإفراج عن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان بعد قرابة عامين من اعتقاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا