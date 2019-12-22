الإفراج عن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان بعد قرابة عامين من اعتقاله

قال مدير مكتب رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان إن السلطات أفرجت عن عنان بعد قرابة عامين من اعتقاله في أعقاب كشفه عن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2018.
وقالت مصادر مقربة من أسرة عنان الذي عاد إلى منزله إن السلطات كانت قد اعتقلته في يناير كانون الثاني عام 2018 ونقلته إلى سجن حربي.
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