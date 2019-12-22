أحذر .. مواد مسرطنة في مستحضرات التجميل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

حذر المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر، من استخدام مستحضرات التجميل لاحتوائها على مواد ضارة.



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ومن بين هذه المواد البارافين،والباربين وهي مواد تستخدم كحافظة في منتجات التجميل، مثل أحمر الشفاه والشامبو وجل الاستحمام .

وأكد المعهد الألماني أن مادة البارابين قد تتسبب في حدوث خلل بالنظام الهرموني بالجسم، فيما تعرف هذه المواد مثل "ميثيل بارابين" أو "إيثيل بارابين" أو "بارافينوم ليكويدوم" أو "زيت معدني".

ولتجنب هذه المواد الضارة، ينبغي اختيار منتجات العناية والتجميل الخالية من هذه المواد المواد الضارة بالصحة .