شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن واليابان يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والدفاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الأحد، مع وزير الدولة اليابانى للشؤون الخارجية كيسوكى سوزوكى، سبل تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والدفاعية، وجهود مكافحة الاٍرهاب وتجاوز أزمات المنطقة، بما يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار فى إطار الحوار الاستراتيجى المستمر بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بحث الجانبان خلال اللقاء، آخر المستجدات الإقليمية والجهود المستهدفة إيجاد حلول للأزمات الإقليمية.

وحول القضية الفلسطينية، أكد الصفدى أهمية مواقف اليابان ودورها فى المنطقة، وثمن موقفها الداعم لحل الصراع الفلسطينى على أساس حل الدولتين، وتلبية حق الفلسطينيين فى الحرية والدولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس هذا الحل ووفق قرارات الشرعية الدولية هو السبيل لوحيد لتحقيق السلام الشامل.

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وعبّر الصفدى عن شكر المملكة لليابان لدعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، لافتاً إلى أهمية الاتفاق الذى تم توقيعه، أمس، الذى يوفر للوكالة ما قيمته 11 مليون دولار، فى الإسهام فى سد العجز المالى للوكالة.

من جانبه، أكد الوزير سوزوكى، حرص بلاده على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التشاور والتنسيق إزاء مستجدات الأوضاع فى المنطقة وسبل تجاوز الأزمات التى تواجهها، وثمن الدور المهم للأردن فى جهود تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة، ودوره الإنسانى فى استضافة اللاجئين السوريين، مشددا على أن اليابان ملتزمة باستمرار دعمه وتخفيف الأعباء المترتبة عليه جراء أزمات المنطقة.