شكرا لقرائتكم خبر عن عريقات : قرار الجنائية الدولية حول جرائم إسرائيل يشكل نقطة تحول لصالح فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في الأرض الفلسطينية المحتلة، يشكل نقطة تحول رئيسية في مسار القضية الفلسطينية.

وأضاف عريقات مساء اليوم في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين إن إسرائيل لم تُساءل ولم تُحاسب على أي من جرائمها، والآن صدر تقرير مكون من 113 صفحة، يقول إن التحقيق الأولي انتهى ويقر أن هناك جرائم حرب ترتكب بالضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".

وأشار عريقات ، إلى أن لدى الدائرة التمهيدية 120 يوما للرد على ذلك، وتجدد لـ60 يوما إضافية، وقد يصبح الوقت الذي يمكن انتظاره كأقصى حد ستة شهور، ولكن قد يكون الرد أقرب من ذلك بكثير.

وذكر عريقات ، أن الرئيس محمود عباس شكل اللجنة الوطنية العليا لمتابعة الانضمام للمحكمة الجنائية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي مقررا لها وحلقة الوصل مع المحكمة قانوناً.

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ولفت إلى أن هذه اللجنة ضمت كل الطيف السياسي الفلسطيني دون استثناء ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الانسان ونقابات الصحفيين والمحامين والحركات السياسية، منوهاً إلى أن أعضاء اللجنة (45) عضوا عملوا كفريق واحد.

وحول معارضة واشنطن لقرار المدعية العامة، أكد عريقات أن الإدارة الامريكية برئاسة ترامب انتقلت من مربع الانحياز ل"إسرائيل" إلى مربع تأييد الاحتلال.

وأضاف أن "أمريكا تعتقد نفسها فوق القانون وأن لديها الحصانة الكاملة، لكن قرار المحكمة الجنائية نقلة نوعية، ولن تتمكن هذه الإدارة من تدمير القانون الدولي وتوفير الحماية لإسرائيل من المساءلة".