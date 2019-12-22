مليشيا الحوثى تواصل خروقاتها للهدنة الأممية وتقصف مواقع الجيش اليمنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مليشيا الحوثى خروقاتها للهدنة الأممية، فى محافظة الحديدة، غربى اليمن، باستهداف مواقع الجيش اليمنى، أو محاولات التقدم باتجاه مناطق محررة، فى المحافظة.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن مليشيا الحوثى قصفت اليوم الأحد، مواقع الجيش، فى منطقة الجبلية التابعة مديرية التحيتا، كما استخدمت المليشيا قذائف الهاون، والأسلحة الرشاشة المتوسطة.
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