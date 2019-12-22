شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح يجدد مطالبة البرلمان بتسمية الكتلة الأكبر ومرشحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الرئيس العراقى، برهم صالح مطالبة، مجلس النواب "البرلمان"، اليوم الأحد، بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لرئاسة الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "رئيس الجمهورية، برهم صالح ، طالب رئيس البرلمان محمد الحلبوسى، بتحديد الكتلة الأكبر ومرشحها لشغل منصب رئيس الوزراء، عقب استقالة عادل عبد المهدى".

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وجاء في كتاب سابق أرسله البرلمان لرئاسة الجمهورية، أنه "سبق وأن تم إعلامكم بالكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب.. وعلى أساسها كلفتم مرشحها رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدى، بتشكيل الحكومة الحالية".

يذكر أن استقالة عبد المهدي جاءت على خلفية موجة الاحتجاجات التى تجتاح العاصمة وعددا من محافظات الوسط والجنوب، وأدت إلى سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى.