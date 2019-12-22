شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد دبى: تعلمنا من الشيخ محمد راشد أن الحفاظ على الريادة واجب وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى، بفرق عمل عشرة مشاريع تطويرية لعشرة جهات حكومية ضمن مبادرة "في دبي نتعلَّم" الهادفة إلى نقل وتبادل المعرفة في القطاع الحكومي.



حمدان بن محمد

وقال حمدان بن محمد عبر تويتر :"خلال لقائي بفرق عمل عشرة مشاريع تطويرية لعشرة جهات حكومية ضمن مبادرة "في دبي نتعلَّم" الهادفة إلى نقل وتبادل المعرفة في القطاع الحكومي.. سأتابع شخصياً منظومة العمل الحكومي في دبي ونتائج مستويات الأداء للوقوف على تقدم مشاريع وخطط التطوير والوصول إلى أعلى مستوياته في مختلف القطاعات، تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن الحفاظ على الريادة واجب وطني.. وعلينا جميعاً أن نكون أهلاً لتحقيق هذا الهدف بمتابعة التطورات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات.. نثق في قدرتكم على القيام بهذا الدور وتقديم كل ما يلزمه من جهد وعطاء".