"العدالة والتنمية" المغربي: لن نلجأ لـ"البلطجة" في العمل السياسي

الرباط / خالد مجدوب/ الخليج 365
قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (يقود الائتلاف الحكومي)، الأحد، إن حزبه لن يلجأ مطلقا إلى "أسلوب البلطجة" في العمل السياسي.
جاء ذلك في كلمة للعثماني، خلال لقاء حزبي بالرباط، بحسب الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية.
وكان العثماني يعلق على عرقلة أحزاب سياسية عقد لقاءات في بعض المؤسسات المنتخبة، وهو ما حدث مؤخرا في مجلس مدينة العاصمة الرباط.
وقال العثماني "لن نمارس هذا السلوك مطلقا، لأن احترام القانون والمؤسسات شيء ضروري، ولا ديمقراطية بدون مؤسسات محترمة وقوانين محترمة".
وتابع "لا توجد ديمقراطية خارج القانون، فالفوضى فوضى والديمقراطية ديمقراطية".
ولفت العثماني إلى أن "اللجوء إلى سلوك البلطجة يأتي من طرف البعض (لم يحددهم)، بعد فشلهم في تزييف الوعي، وذلك بعرقلة عمل المؤسسات ومنع المصادقة على قراراتها بطرق خارج القانون".
وقال الأمين العام للعدالة والتنمية المغربي فإن "مستشاري الحزب بالعاصمة، تعرضوا لهذا النوع من البلطجة، وهو ما يستدعي دق ناقوس الخطر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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