وزير خارجية اليونان يجري زيارة مفاجئة لـ "بنغازي" الليبية

أنقرة/ أنس جانلي/ الخليج 365

أجرى وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، الأحد، زيارة مفاجئة لمدينة بنغازي الليبية (شرق)، التقى خلالها بأعضاء في حكومة الشرق الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر غير المعترف بها دوليا.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن من بين من التقاهم دندياس، رئيس حكومة الشرق عبد الله الثني، ووزير خارجيتها، عبد الهادي الحويج.

ونقلت المصادر عن الوزير اليوناني قوله خلال اللقاء، إن حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا)، "لا تملك حق إبرام مذكرة تفاهم مع تركيا"، وفق زعمه.

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كما نشرت وسائل إعلام محلية صورة من لقاء الوزير اليوناني بحفتر خلال الزيارة.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وخلال مشاركته، الأحد، في مراسم إنزال "بيري رئيس"، الغواصة الحديثة محلية الصنع، إلى الماء بولاية قوجه ايلي (شمال غرب). قال أردوغان "لا يوجد في مذكرة التفاهم مع ليبيا أي وجه يتعارض مع قوانينا والقانون الدولي".

وشدد أردوغان، على أن أنقرة لن تتراجع حتما عن مذكرة التفاهم مع ليبيا، مؤكدا استعدادها لتعزيز البعد العسكري للمساعدات إلى طرابلس، من البر والبحر والجو، إذا تطلب الأمر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.