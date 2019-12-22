نتنياهو يشيد بتغريدة وزير خارجية الإمارات عن تحالف عربي إسرائيلي

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الأحد، بتغريدة لوزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد على موقع "تويتر".

وقال نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، بحسب بيان صدر عن مكتبه: "يا أعضاء الحكومة، شاهدنا أمس تعبيرا آخر عن تدفئة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد تحدث عن تحالف جديد في الشرق الأوسط، وهو تحالف إسرائيلي عربي".

وفي تغريدة على "تويتر"، السبت، أعاد وزير الخارجية الإماراتي، نشر مقال من مجلة "ذي سبيكتاتور" البريطانية، تطرق للتقارب العربي الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

وأضاف نتنياهو: "هذه هي نتيجة مباشرة لسياستنا التي تحول إسرائيل إلى قوة صاعدة في المنطقة وفي العالم".

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وأكد نتنياهو أن "هذا التصريح هو نتيجة نضج اتصالات وجهود كثيرة تستأهل الصمت حاليا، وأشدد على الكلمة (حاليا)".

وفي تعقيب فوري على تغريدة الوزير الإماراتي، رحب نتنياهو، السبت، بما أسماه "التقارب" بين تل أبيب و"الكثير من الدول العربية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية من دون أن يحدد أسماء تلك الدول.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تُقِيمها دول عربية، بينها الإمارات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.