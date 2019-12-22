ليبيا.. "الوفاق" تشن "هجوما عنيفا" على قوات حفتر جنوبي طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

تشن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا "هجوما عنيفا" على تمركزات لقوات اللواء متقاعد خليفة حفتر بمحور صلاح الدين جنوبي العاصمة طرابلس.

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها للأناضول مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التي أطلقتها حكومة الوفاق للتصدي لهجوم حفتر على العاصمة.

وقال المجعي إن قوات الوفاق تشن الآن (الساعة 16:00 ت.غ) هجوما عنيفا على تمركزات لمسلحي حفتر بمحور صلاح الدين جنوبي طرابلس.

وأضاف "تمكنت قواتنا من استعادة السيطرة على سيمافرو البل"، وهي إشارة ضوئية تشكل حدا فاصلا بين محوري الخلة وصلاح الدين جنوبي العاصمة.

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وشدد المجعي على أن قواتهم تحرز تقدما مهما نافيا سيطرة مسلحي حفتر على مقر جوازات صلاح الدين.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وأجهض هذا الهجوم جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.

وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة لإيجاد حل سياسي، في ظل منازعة مليشيات حفتر، للحكومة، على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.