أول سفير كويتي لدى فلسطين يقدم أوراق اعتماده لعباس

الكويت/ الخليج 365

قدّم السفیر عزیز الدیحاني، الأحد، أوراق اعتماده كأول سفیر للكویت لدى فلسطین إلى الرئیس الفلسطیني محمود عباس.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الدیحاني، عقب قبول أوراق اعتماده كسفیر غیر مقیم لدى فلسطین.

وقال الديحاني للمصدر ذاته: "تقدیم أوراق اعتمادي رسالة من الكویت للعالم أجمع بأن فلسطین أرض عربیة وأننا نقف مع الحق الفلسطیني".

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وشدد على "عمق العلاقات الكویتیة الفلسطینیة وأن الكویت تؤمن إیمانا تاما بأھمیة القضیة الفلسطینیة".

وأكد استمرار الدعم الكویتي لفلسطین وقضیتھا.

ووصل سفیر الكویت لدى الأردن وفلسطین، السبت، إلى الأراضي الفلسطینیة قادما من العاصمة الأردنیة عمان.

ونهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدرت الكويت، قرارًا بتعيين الديحاني سفيرًا لها غير مقيم لدى فلسطين، وذلك للمرة الأولى.

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