الإغاثة التركية تقدم مساعدات عاجلة لنازحين بإدلب السورية

إدلب/ أشرف موسى، براق قراجه أوغلو/ الخليج 365

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، الأحد، مساعدات إغاثية عاجلة على السوريين النازحين باتجاه الحدود التركية؛ هربا من القصف على ريف إدلب الجنوبي شمال غربي البلاد.

وفي تصريحات صحفية، قال المسؤول الإعلامي في مكتب سوريا بالهيئة، سلم طوسون، إن أكثر من 100 ألف مدني اضطروا للنزوح من ريف إدلب الجنوبي باتجاه الشمال خلال الأسبوع الأخير بسبب القصف.

Advertisements

وأشار إلى أن الهيئة وزعت حزم مساعدات عاجلة على النازحين، تشمل مواد غذائية ومعلبات وخبزا ومياه نقية وبسكويت للأطفال.

وخلال الأيام الأخيرة، سيطرت قوات النظام السوري، وبدعم من روسيا ومجموعات إرهابية مدعومة إيرانيا، على 15 قرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحديدا بريفي مدينتي معرة النعمان وسراقب.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.