مقتل عنصر أمني و8 من "داعش" شمال وشرقي العراق

العراق/حسين الامير/الخليج 365

أفاد مصدران أمنيان عراقيان، الأحد، بمقتل عنصر في الحشد الشعبي و8 من عناصر تنظيم "داعش" بمحافظتي ديالى (شرق) وصلاح الدين (شمال).

وقال النقيب حبيب الشمري، للأناضول، إن "مسلحين من تنظيم داعش هاجموا اليوم (الأحد) حاجزا أمنيا للحشد الشعبي بالقرب من ناحية السعدية شمالي محافظة ديالى، ما أدى لمقتل عنصر بالحشد وإصابة 2 بجروح".

وأشار المصدر إلى أن "قوات متشركة بدأت عمليات لملاحقة المتورطين بالحادث".

وفي محافظة صلاح الدين، قتلت قوات الجيش 8 من عناصر تنظيم "داعش" خلال عملية عسكرية في إحدى المناطق الجبلية.

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وقال الملازم في شرطة صلاح الدين، نعمان الجبوري، لوكالة الخليج 365، إن "قوة من الجيش العراقي رصدت خلال عملية عسكرية عناصر من تنظيم داعش مدججين بالأسلحة في جبل قرة جوغ الممتد بين محافظات صلاح الدين وكركوك وحدود إقليم كردستان".

وأوضح أن قوات الجيش استهدفت عناصر التنظيم بصاروخ موجه ما أدى إلى مقتل 8 منهم.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأسابيع الأخيرة وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.