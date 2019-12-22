النائب العام السوداني: قبضنا على 51 من رموز نظام البشير

الخرطوم/ الخليج 365

أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، الأحد، القبض على 51 من قيادات النظام السابق على ذمة قضايا مختلفة.

وكشف الحبر في مؤتمر صحفي، تابعه مراسل الخليج 365، عن تحريك إجراءات دولية للقبض على مدير المخابرات السابق، صلاح عبد الله "قوش"، وقبول 4 بلاغات بحقه.

وشدد على أن جميع رموز النظام السابق المحبوسين مقدمة بحقهم بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام، ولا يكمن الإفراج عنهم بالضمانة العادية.

وأشار إلى أن القيادي أحمد هارون، (والي شمال كردفان السابق)، يواجه اتهامات خطيرة جدا (دون تفاصيل) وهى قيد التحقيق حاليا.

ونوَّه الحبر، إلى فتح تحقيق حول الجهات والأشخاص الذين استلموا أموالا من الرئيس السابق عمر البشير.

Advertisements

وأضاف، "فتحنا تحقيقا حول استلام عبد الحى يوسف (داعية إسلامي)، وجامعة إفريقيا العالمية، وغيرهم لأموال من الرئيس البشير".

وذكر أن الحكومة وقعت على إعلان دبي لمكافحة الفساد وشرعت في مخاطبة الجهات ذات الاختصاص في الدول المختلفة لاسترداد الأموال المنهوبة.

كما أشار النائب العام إلى شروعهم في التحقيق بجرائم دارفور التي ارتكبها رموز من النظام السابق، في العام 2003 ولكن توقفت التحقيقات فيها منذ العام 2008.

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي البشير من الرئاسة، تحت وطأة تلك الاحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.