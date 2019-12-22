واشنطن قلقة من تهديد حفتر باستخدام طيران ومرتزقة في هجوم مصراتة

واشنطن / الخليج 365
أبدت واشنطن، قلقها من تهديد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بـ "استخدام الأصول الجوية الأجنبية" والمرتزقة لمهاجمة مصراتة غربي ليبيا.
جاء ذلك في بيان صادر السبت عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس.
ونددت أورتاغوس باستهداف المدنيين الأبرياء، داعية "جميع الأطراف إلى الامتناع عن التصعيد".
والخميس، أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني، شن طيران أجنبي غارات على أهداف بمصراتة.
كما أعلنت قوات "الوفاق"، مقتل 3 أشخاص، السبت، جراء غارات نفذها طيران إماراتي على مسلاتة (شمال غرب)، واستهداف الأحياء السكنية بغارتين في مدينة زليتن (شمال غرب).
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.
وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد الغني بالنفط.
وتسعى ألمانيا، بدعم من الأمم المتحدة، إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر دولي ببرلين، في محاولة لإيجاد حل سياسي، في ظل منازعة مليشيات حفتر، للحكومة، على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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