مصر.. إخلاء مقر وزارة الخارجية إثر اندلاع حريق محدود

القاهرة/ الخليج 365

قالت الخارجية المصرية، إن تم إخلاء مقرها الرئيسي إثر اندلاع حريق محدود، الأحد.

وأضاف بيان الخارجية أن "أجهزة إنذار الحريق في مبنى الوزارة قد انطلقت اليوم نتيجة اندلاع حريق محدود بأحد طوابق المبنى، وهو ما أعقبه تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي التي عملت بكفاءة، وتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية المتعلقة بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى".

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وأضافت أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم لم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وأكدت أنه تم انتظام العمل بالوزارة فور التأكد من إجراءات السلامة من قبل قوات الدفاع المدني.

وتابعت: "جارٍ التحقق من الأسباب وراء نشوب هذا الحريق".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.