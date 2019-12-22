شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من «فيسبوك» بخصوص تحديد الأصدقاء المقترحين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت شبكة فيسبوك وقف استخدام رقم الهاتف الذي يدخله المستخدم أثناء عملية تسجيل الحساب كجزء من عملية تحقق من الهوية ذات عاملين، في تحديد المستخدمين الذي يفترض أن المستخدم يعرفهم وبالتالي تقترحهم فيس بوك عليه باعتبارهم أصدقاء مقترحين.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” إلى تقارير إعلامية صدرت في وقت سابق من العام الحالي وأشارت إلى أن فيسبوك تستخدم ، بيانات عملية التحقق من الهوية ذات العاملين، مثل أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني في إرسال إعلانات موجهة إلى المستخدمين.

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ومنذ يونيو الماضي توقفت فيس بوك عن استخدام أرقام الهواتف في تحديد جمهور الإعلانات، والآن ستتوقف عن استخدام هذه المعلومة في اقتراح أصدقاء على المستخدم، في إطار التسوية التي توصلت إليها شبكة التواصل الاجتماعي مع هيئة الاتصالات الاتحادية لحماية خصوصية المستخدمين، وهي التسوية التي كلفت الشبكة غرامة قياسية بلغت 5 مليارات دولار.

وقال متحدث باسم فيس بوك إنه “بناء على أراء منظمات حماية الخصوصية وأمن البيانات، بدأت فى تحديث خاصية التحقق ذي العاملين، حيث لن يتم استخدام أرقام الهواتف الذي يضعها المستخدمون لاقتراح أصدقاء عليهم.

كانت شبكة فيس بوك قد أعلنت أخيراً فتح تحقيق في تقرير عن نشر بيانات أكثر من 267 مليون مستخدم.

وقالت الشبكة إنها تحقق في تقرير حول نشر معلومات على شبكة الانترنت تتعلق بأسماء وأرقام هواتف أكثر من 267 مليون شخص من مستخدميها، وكانت قاعدة البيانات هذه متوفرة للتنزيل الأسبوع الماضي على منتدى أحد القراصنة الالكترونيين الذي يعود لإحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة على موقع “كومباريتيك”.