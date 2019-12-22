الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الجيش السوري يستعيد 12 منطقة في إدلب خلال 24 ساعة ويواصل التقدم

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد بأن قوات الجيش السوري تواصل توسيع نطاق سيطرتها في محيط مدينة معرة النعمان في ريف محافظة إدلب الجنوبي.

وأكدت وكالة "سانا" أن الجيش استطاع طرد المسلحين من قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان بريف معرة النعمان الشرقي.

وأشارت إلى أن عناصر الهندسة في الجيش باشروا فورا في تمشيط مداخل القوى المحررة وتطهير بساتينها من الألغام والعبوات الناسفة، فيما تواصل الوحدات العسكرية تقدمها وتطارد المسلحين باتجاه قرية التح جنوب شرقي معرة النعمان.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا التقدم أحرز بعد أقل من 24 ساعة من تطهير القوات الحكومية ست قرى في المنطقة نفسها، وهي أم التينة والمديرسة وبرنان ورفة وحران وقطرة.

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من جانبه، أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض ومقره بريطانيا، أن معارك عنيفة تستمر بين القوات الحكومية والمسلحين على محاور في المنطقة، حيث يحاول الجيش السوري استعادة مزيد من المناطق والاقتراب من بلدة جرجناز أكبر بلدات ريف معرة النعمان.

ووثق المرصد إحراز الجيش السوري تقدما جديدا في المنطقة وارتفاع عدد المناطق التي يسيطر عليها منذ 19 الشهر الماضي إلى 25 منطقة، مؤكدا سقوط 26 قتيلا من طرفي القتال خلال أقل من 12 ساعة، وهم 10 عناصر في قوات الجيش، و16 مسلحا.