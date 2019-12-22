تعاون إماراتي أميركي لمكافحة المخدرات









اسماء السيد - ابوظبي : ناقش المركز الوطني للتأهيل في الإمارات سبل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة من أجل توحيد الجهود الهادفة للتخلص من المخدرات.

واستقبل حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي الأحد، جيمس وولش النائب الأول لمساعد وزير الخارجية لشؤون المخدرات وانفاذ القانون بالولايات المتحدة.

وجاءت الزيارة "في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات العالمية، وتحقيقا لأهداف واستراتيجيات ورؤى المركز الخاصة بتعزيز الشراكة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك لخدمة المجتمع وتحصينه من آفة المخدرات ومرض الإدمان"، حسبما أفاد المركز في بيان.

وقال الغافري إنّه يعمل على "دعم خطط تحويل المركز الوطني للتأهيل إلى مركز تنسيقي إقليمي يتعاون مع المراكز العالمية، مما يعتبر اعترافا بدور المركز في محاربة آفة المخدرات".

وناقش اللقاء كذلك القضايا التي تتعلق برفع قدرات المركز ودول الإقليم لنشر البرامج التدريبية، والتركيز على ضرورة إجراء البحوث لتقييم واقع المخدرات في المجتمعات المختلفة.