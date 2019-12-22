شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستعيد 12 منطقة فى إدلب خلال 24 ساعة ويواصل التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت قوات الجيش السورى، توسيع نطاق سيطرتها فى محيط مدينة معرة النعمان، فى ريف محافظة إدلب الجنوبى.

وأكدت وكالة "سانا"، أن الجيش استطاع طرد المسلحين من قرى ومزارع الحراكى، والقراطى، وتحتايا، والبرج، وتل الحمصى، وفروان بريف معرة النعمان الشرقى.

وأشارت إلى أن عناصر الهندسة فى الجيش باشروا فورا فى تمشيط مداخل القرى المحررة وتطهير بساتينها من الألغام والعبوات الناسفة، فيما تواصل الوحدات العسكرية تقدمها وتطارد المسلحين باتجاه قرية التح جنوب شرقى معرة النعمان.

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ولفتت الوكالة إلى أن هذا التقدم أحرز بعد أقل من 24 ساعة من تطهير القوات الحكومية ست قرى فى المنطقة نفسها، وهي أم التينة والمديرسة وبرنان ورفة وحران وقطرة.

من جانبه، أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض ومقره بريطانيا، أن معارك عنيفة تستمر بين القوات الحكومية والمسلحين على محاور في المنطقة، حيث يحاول الجيش السوري استعادة مزيد من المناطق والاقتراب من بلدة جرجناز أكبر بلدات ريف معرة النعمان.

ووثق المرصد إحراز الجيش السورى تقدما جديدا في المنطقة وارتفاع عدد المناطق التى يسيطر عليها منذ 19 الشهر الماضي إلى 25 منطقة، مؤكدا سقوط 26 قتيلا من طرفي القتال خلال أقل من 12 ساعة، وهم 10 عناصر في قوات الجيش، و16 مسلحا.