شكرا لقرائتكم خبر عن «مكنون» تعلن نتائج مسابقة خادم الحرمين لحفظ القرآن بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” نتائج التصفيات النهائية لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها (22) على مستوى الجمعيات التابعة لمنطقة الرياض والتي أقيمت بالجمعية تاريخ 9/4/1441هـ. وأوضحت الجمعية أن الفائزين سيخوضون جولة التصفيات النهائية على مستوى منطقة الرياض وبمشاركة الجهات الخارجية يوم الجمعة بتاريخ 6/6/1441هـ. وحددت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالرياض موعد الفعاليات النهائية للمسابقة على مستوى مناطق المملكة عموما يوم السبت تاريخ 4/8/1441هـ.

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