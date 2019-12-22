شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء جديد من وزارة التعليم لمواجهة «التنمر» بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن تشكيل لجنة إشرافية عليا في الوزارة لمعالجة مظاهر التنمر في المدارس.

وأوضح آل الشيخ خلال لقاء جمعه مع منسوبي تعليم منطقة تبوك، أن هذه اللجنة سيتم إقرار توصياتها للعمل مع إدارات التعليم للحد من تلك المظاهر.

وكان وزير التعليم التقى قيادات التعليم في منطقة تبوك واستمع إلى مقترحاتهم، وأكد أثناء لقائه أهمية استمرار العمل لمعالجة المشروعات المتعثرة وتطوير المناهج ومسارات الثانوية الجديدة وتفعيل لجان الانضباط المدرسي.

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