«كفاءة»: استخدام «مثبت السرعة» عند القيادة يقلل من استهلاك الوقود

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن استخدام “مثبت السرعة” عند القيادة على الطرق السريعة، يقلل من استهلاك الوقود.
وأوضح مركز كفاءة، أن الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ، مما يزيد من استهلاك الوقود.
وأشار إلى أن “مثبت السرعة” يساعد أيضًا على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعوريًا، ويزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.
ووجه المركز رسالة لقائدي المركبات ذكر فيها أن القيادة بشكل متزن تمكنك من الوصول إلى المكان المرغوب فيه بزمن يقارب لزمن السائق الذي يقود بتسارع وتباطؤ متكررين، دون هدر للوقود.
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