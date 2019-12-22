شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تكشف ملابسات هجوم نمر على شاب بـ«حديقة الملز» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

علقت أمانة منطقة الرياض على حادثة هجوم نمر على شاب سوداني الجنسية بحديقة الحيوان في حي الملز أمس السبت.

وقالت الأمانة في بيان لها: إن الحادثة وقعت عند تمام الساعة 10:30 من صباح أمس، وبينما كان موظفو الحراسات الأمنية يؤدون مهام عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة “النمر البنغالي”، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدمًا حبلاً أحضره معه مسبقاً، ونزل به إلى الأسفل بعد أن تجاوز حاجز المشاهد، فتمت مهاجمته من قِبل أنثى النمر.

وأضافت أن إدارة الحديقة تبلغت بالأمر، فتدخل فريق العمل بالحديقة، وذلك بإطلاق طلقتين مخدرتين على النمر، وتم تخديره وإخراج الزائر “محمد عبدالمحسن” (24 عاماً)، سوداني الجنسية، بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة من جسده.

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وبينت الأمانة أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية للشاب، ومن ثم نُقل إلى مدينة الملك سعود الطبية لتلقي العلاج، كاشفةً عن أنه زعم أن دافعه وراء ذلك هو هوايته المتمثلة في تدريب الحيوانات المفترسة.

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