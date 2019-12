دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady ZEAPON Micro 2 سلايدر صغير الحجم وخفيف الوزن لتصوير الفيديو

اعلنت شركة Zeapon الصينية والمتخصصة في ملحقات الكاميرا عن سلايدر ZEAPON Micro 2 صغير الحجم بطول 33 سم والذي يمكنه حمل كاميرات يصل وزنها إلى 8 كيلوجرام وهو أمر مثير للإعجاب، شاهد الفيديو التقديمي لهذا السلايدر ثم تابع القراءة…

في كثير من الاحيان نقوم بترك السلايدر في المنزل عند الخروج للتصوير

وذلك لأنه طويل جدًا أو ثقيل جدًا أو متعب اثناء التنقل بحيث لا يمكنك إحضاره

معك، لذلك فإن افضل المعدات هي التي تستطيع التنقل بها بكل سهولة.

سلايدر ZEAPON Micro 2 يبلغ طوله 33 سم فقط ولكنه يمنحك حركة انزلاق

تصل لمسافة 54 سم أي ما يقرب من ضعف الطول، في الواقع تتحرك السكة أثناء

قيامك بدفع او سحب الكاميرا والتي تشبه إلى حد بعيد سلايدر Edelkrone.

يرجى ملاحظة أن الحد الأقصى لحركة سلايدر ZEAPON Micro 2 هو

عندما يتم تثبيته في الوسط على حامل ثلاثي الأرجل، اما عند العمل بدون ترايبود

فإن طول السلايدر يقتصر على 33 سم، إن سكة هذا السلايدر مصنوعة من سبائك

الألومنيوم وبالتالي لا تخاف فهي لن تنحني. * الحمولة القصوى

الجزء الأوسط من ZEAPON Micro 2 هو المكان الذي يحدث فيه السحر،

هذا الجزء الأوسط هو المكان الذي تقوم بتثبيته على الحامل ثلاثي القوائم

من خلال فتحة تثبيت مقاس 3/8 بوصة -16، ولكن هذا هو المكان أيضًا

حيث يتم تحميل الكاميرا على شريط التمرير.

بالإضافة إلى ذلك، هناك “مكشطة أتوماتيكية للأتربة” مضمنة داخل السكة

للتأكد من أن شريط التمرير يظل سلسًا لأطول فترة ممكنة، وفقًا لـ ZEAPON

فإن هذه الميزة تسمح بالحركة بشكل أكثر سلاسة عن طريق التخلص الفعال

من جميع أنواع الغبار والأوساخ دون إضافة احتكاك إضافي.

يتميز الجزء المركزي من شريط التمرير أيضًا بمفتاح قفل ذاتي لتثبيت العجلات،

هذه الأقفال تكون مفيدة بشكل خاص عندما تحتاج إلى التحرك بسرعة في الموقع

ولا تريد أن تتحرك الكاميرا اثناء التنقل. * تكنولوجيا تهدئة الحركة

يتم ربط العجلات بحزام مطاطي يدور حول شريط التمرير ولكن في نهاية السكة هناك

بكرات مخصصة لتهدئة حركاتك، تتيح لك تقنية Fluid Damping Technology

الحصول على لقطات سلسلة، لسوء الحظ لا يمكنك ضبط سرعة السحب، باختصار

هذا يشبه دولاب الموازنة المدمج ، لكنه يستحوذ على مساحة ووزن أقل.

يزن سلايدر Micro 2 فقط 1.1 كجم، ويمكن أن يتحمل ما يصل إلى 8 كجم من الحمولة،

هذا يعني أنه يمكنك تحميل أي شيء بداية من كاميرات ميرورليس وصولا اى بعض الكاميرات

السينمائية خفيفة الوزن. * نظام تثبيت ZEAPON سهل قفل

القاعدة المركزية لـ ZEAPON Micro 2 تجعل من المستحيل استخدامه على الأرض،

لحل هذه المشكلة أطلقت الشركة نظام التثبيت سهل القفل، يثبت هذا الجزء على

الجهة السفلية من Micro 2 عبر المسمار 3/8 ″ -16 مما يعطيك قاعدة ثابتة لاستخدام

السلايدر على الارض وذلك بفضل الأرجل الاربعة القابلة للسحب.

سعر سلايدر ZEAPON Micro 2

يتوفر سلايدر ZEAPON Micro 2 الآن بسعر 230$ دولار امريكي،

ويتوفر كحزمة مع حامل Easy Lock بسعر 300$ دولار امريكي.

