صور وأسعار ومواصفات.. أوبو تطرح هاتفي A91 و A8

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في محاولة لاسترداد المركز الرابع عالميا الذي انتزعته شركة شاومي، أعلنت شركة أوبو رسميا عن هاتفين جديدين في الفئة المتوسطة هما أوبو Oppo A91، وأوبو A8.
Oppo A91
على الرغم من عدم نجاح هواتفها السابقة التي جاءت بمعالج ميدياتك، واصلت أوبو سياستها في الاعتماد على هذا النوع من المعالجات، إذ يأتي هذا الهاتف بمعالج هيليو P70 ثماني الأنوية مع ذاكرة عشوائية رام 8 جيجا، وذاكرة تخزين 128 جيجا. © a8 أوبو a8 أوبو
يأتي الهاتف بشاشة أموليد 6.4 بوصة بدقة 411 بكسل، ومن المتوقع طرحه في الأسواق بسعر يزيد على 5 آلاف جنيه. © أوبو a91 أوبو a91
وحقق هذا الهاتف 135 ألف نقطة على مقياس Antutu، وهو رقم أقل بكثير من هواتف شاومي وريلمي التي تباع حاليا بمعالجات سنابدراجون 665 وبسعر أقل من نصف سعر أوبو.
يأتي Oppo A91 بـ 4 عدسات خلفية الرئيسية 48 ميجا وعدسة 8 ميجا للتصوير العريض، وثالثة بدقة 2 ميجا للعزل، و2 ميجا للماكرو، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجا. © كاميرات أوبو a91 كاميرات أوبو a91
ويعمل الهاتف ببطارية 4 آلاف مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات. © أوبو a8 2 أوبو a8 2
Oppo A8
يأتي هذا الهاتف بمواصفات أقل من شقيقه مع شاشة IPS مقاسها 6.5 بوصة بدقة 270 بكسل.
الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا. وفي الخلف 3 عدسات، بدقة 12 ميجا، و2 ميجابكسل للثانية، والثالثة.
ويعمل Oppo A8 بمعالج هيليو P35 مع ذاكرة عشوائية رام 4 جيجا، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وبطارية 4230 مللي أمبير لا تدعم تقنية الشحن السريع. ومن المتوقع طرحه بسعر يعادل 3500 جنيه مصري. © أوبو a8 أوبو a8
وحقق هذا الهاتف 86 ألف نقطة فقط على مقياس Antutu.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.