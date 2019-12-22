صور وأسعار ومواصفات.. أوبو تطرح هاتفي A91 و A8

دبي - بواسطة محمد فارس © ألوان أوبو a91 ألوان أوبو a91

في محاولة لاسترداد المركز الرابع عالميا الذي انتزعته شركة شاومي، أعلنت شركة أوبو رسميا عن هاتفين جديدين في الفئة المتوسطة هما أوبو Oppo A91، وأوبو A8.

Oppo A91

على الرغم من عدم نجاح هواتفها السابقة التي جاءت بمعالج ميدياتك، واصلت أوبو سياستها في الاعتماد على هذا النوع من المعالجات، إذ يأتي هذا الهاتف بمعالج هيليو P70 ثماني الأنوية مع ذاكرة عشوائية رام 8 جيجا، وذاكرة تخزين 128 جيجا. © a8 أوبو a8 أوبو

يأتي الهاتف بشاشة أموليد 6.4 بوصة بدقة 411 بكسل، ومن المتوقع طرحه في الأسواق بسعر يزيد على 5 آلاف جنيه. © أوبو a91 أوبو a91

وحقق هذا الهاتف 135 ألف نقطة على مقياس Antutu، وهو رقم أقل بكثير من هواتف شاومي وريلمي التي تباع حاليا بمعالجات سنابدراجون 665 وبسعر أقل من نصف سعر أوبو.

يأتي Oppo A91 بـ 4 عدسات خلفية الرئيسية 48 ميجا وعدسة 8 ميجا للتصوير العريض، وثالثة بدقة 2 ميجا للعزل، و2 ميجا للماكرو، أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميجا. © كاميرات أوبو a91 كاميرات أوبو a91

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ويعمل الهاتف ببطارية 4 آلاف مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات. © أوبو a8 2 أوبو a8 2

Oppo A8

يأتي هذا الهاتف بمواصفات أقل من شقيقه مع شاشة IPS مقاسها 6.5 بوصة بدقة 270 بكسل.

الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا. وفي الخلف 3 عدسات، بدقة 12 ميجا، و2 ميجابكسل للثانية، والثالثة.

ويعمل Oppo A8 بمعالج هيليو P35 مع ذاكرة عشوائية رام 4 جيجا، وذاكرة داخلية 128 جيجابايت، وبطارية 4230 مللي أمبير لا تدعم تقنية الشحن السريع. ومن المتوقع طرحه بسعر يعادل 3500 جنيه مصري. © أوبو a8 أوبو a8

وحقق هذا الهاتف 86 ألف نقطة فقط على مقياس Antutu.