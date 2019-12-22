شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفتح باب الوظائف العسكرية لـ«القوات الخاصة للأمن البيئى» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المملكة العربية السعودية باب القبول للتوظيف فى القوات الخاصة للأمن البيئي، وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية السعودية، فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للقوات الخاصة للأمن البيئى (رجال) على رتب (رقيب، وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) للتعيين عليها فى جميع مناطق المملكة.

وبحسب صحيفة عكاظ، أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد وحتى يوم الخميس.