شكرا لقرائتكم خبر عن "النطفة المهربة " سر بقاء فلسطين ..تفاصيل ولادة زوجة " الحروب " بعد غياب 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجبت زوجة معتقل فلسطيني يدعى بهاء علي الحروب (مسجون منذ 10 سنوات)، أول أمس الجمعة، طفلة من نطفة مهربة منه داخل السجن بطريقة لم ينجح فى اكتشافها حراس السجون الإسرائيلية.

وقال عبد الناصر فروانة، الخبير والمختص في شؤون الأسرى، خلال تصريحات صحفية لأحد المواقع الإخبارية العربية، "إن الأسير بهاء علي الحروب من بلدة دير سامت التابعة لمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، والمعتقل منذ 10 سنوات، والمحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، نجح قبل 9 أشهر تقريباً في تهريب نطفة من الزنزانة التي يقبع بها في سجن لتحقن بها زوجته وتنجح فى انجاب طفلة أسمتها حور العين".

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وأوضح فروانة، أن نجاح هذه الخطة وإنجاب هذه الطفلة من " نطفة مهربة " يعني أن الحياة تستمر رغم المؤبد، مضيفا "انجاب الطفلة يسجل انتصاراً لكي تنجب زوجاتهم أطفالاً يحملون أسماءهم من بعدهم ويقاتلون من أجل حياة أفضل، ونصرة القضية الفلسطينية، وتهريب هذه النطف المنوية بات ظاهرة آخذة في الاتساع، وهي واحدة من المعارك التي خاضها الأسرى وحققوا فيها الانتصار رغم جدران السجن والإجراءات الأمنية المشددة وكاميرات المراقبة المعقدة فى سجون الاحتلال الاسرائيلى".

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل في سجونها نحو 5000 أسير فلسطيني، يقبعون في 23 سجناً، بينهم 42 فتاة وامرأة، و200 طفل، و450 معتقلاً إدارياً بلا محاكمة، و550 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد.