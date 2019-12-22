شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجزائر يعلن استحداث وزارة جديدة بحكومته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، استحداث وزارة جديدة فى حكومته، بعد أقل من أسبوع على توليه الرئاسة، جاء ذلك فى أول جولة رسمية له، وفق لشبكة سكاى نيوز.

وأوضح رئيس الجزائر الجديد أن الوزارة الجديدة سيكون اسمها "الاقتصاد الرقمي والمؤسسات الناشئة والصغيرة"، وأكد لدى افتتحه النسخة الـ28 من معرض الإنتاج الجزائرى، أن قيادات شابة هى التى ستتولى تسيير شؤون الوزارة الجديدة.

ويأتى هذا الإعلان بعد أن أطلق تبون وعودا فى حملته الانتخابية وفى خطاب تنصيبه بإيلاء اهتمام خاص بالجانب الاقتصادى، الذى يشهد ترديا منذ أشهر.

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وكان الرئيس الجزائرى الجديد أدى اليمين الدستورية، الخميس الماضى، فى مراسم رسمية بالعاصمة الجزائر، بعد أيام على فوزه فى الانتخابات التى تمت على وقع انقسام فى الشارع الجزائرى.

ونال تبون 58 فى المئة من الأصوات، متفوقا على 4 منافسين آخرين فى السباق الرئاسى، الذى جرى فى الـ12 من ديسمبر الجارى.

وخلال خطاب القسم، أكد تبون على الأولوية الاقتصادية، إذ قال إن الأوضاع التى تمر بها الجزائر تفرض "أن نحسن حوكمتنا لمعالجة نقاط الضعف وخلق الظروف لإعادة بعث النمو الاقتصادى، عبر مشاريع قاعدية كبرى وتشجيع الاستثمار".