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إقليم كردستان: الحلبوسى والبارزانى يتفقان على مساعدة الشركاء فى اختيار رئيس الوزراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأحد، عن اتفاق بين رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، ورئيس الإقليم نيجرفان البارزانى، على مساعدة مجلس النواب فى اختيار رئيس الوزراء القادم بما يتفق مع إرادة ومطالب شعب العراق.

 

وقال مكتب بارزانى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن البارزانى استقبل قبل ظهر اليوم محمد الحلبوسى رئيس مجلس النواب العراقى، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقى".

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وأضاف البيان، أن الجانبين بحثا الأوضاع فى العراق والمنطقة، ومسألة تشكيل "الكابينة" الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية، ومشاريع القوانين المعروضة حاليا على مجلس النواب العراقى.

 

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