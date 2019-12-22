شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الرقمى والمؤسسات الناشئة..وزارة جديدة بقيادات شابة فى حكومة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفي أول جولة رسمية له، قال تبون إنه سيتم إنشاء وزارة جديدة تمت اسم الاقتصاد الرقمى والمؤسسات الناشئة والصغيرة.
ونقل موقع سكاى نيوز عربية، أن تبون أكد لدى افتتحه النسخة الـ28 من معرض الإنتاج الجزائرى، أن قيادات شابة هى التى ستتولى تسيير شؤون الوزارة الجديدة.
ويأتي هذا الإعلان بعد ان أطلق تبون وعودا فى حملته الانتخابية وفي خطاب تنصيبه بإيلاء اهتمام خاص بالجانب الاقتصادي، الذي يشهد ترديا منذ أشهر.
وكان الرئيس الجزائرى الجديد أدى اليمين الدستورية، الخميس الماضى، فى مراسم رسمية بالعاصمة الجزائر، بعد أيام على فوزه فى الانتخابات التى تمت على وقع انقسام في الشارع الجزائرى.
ونال تبون 58 % من الأصوات، متفوقا على 4 منافسين آخرين فى السباق الرئاسى، الذي جرى فى الـ12 من ديسمبر الجارى.
وخلال خطاب القسم، أكد تبون على الأولوية الاقتصادية، إذ قال إن الأوضاع التى تمر بها الجزائر تفرض "أن نحسن حوكمتنا لمعالجة نقاط الضعف وخلق الظروف لإعادة بعث النمو الاقتصادى، عبر مشاريع قاعدية كبرى وتشجيع الاستثمار".
وأكد تبون أن البلاد ستتصدى للعبث بالمال العام، الذى كان أحد مطالب الحراك الذي بدأ فى أواخر فبراير الماضى، رفضا لتمديد ولاية الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
كذلك تعهد أيضا بإطلاق سياسة اجتماعية ثقافية لخلق بيئة ملائمة لازدهار الشباب.
وتوضح البيانات الرسمية في الجزائر أن واحدا من كل أربعة مواطنين دون سن الثلاثين عاطل عن العمل، وتشكل هذه الفئة العمرية 70 بالمئة من سكان البلاد، وفق وكالة "رويترز".
ويدر النفط والغاز 94 بالمئة من إيرادات التصدير، و60 % من ميزانية الدولة، التي تهيمن على اقتصاد البلاد.
وأصيبت العديد من الشركات بالشلل في البلاد، خلال الأشهر الماضية، بعدما جمدت السلطات الحسابات المصرفية لمالكيها، في إطار تحقيقات شبهات فساد.
ويُقدّر الدين الخارجي للجزائر عضو أوبك بأقل من مليار دولار، لكن تراجع أسعار الطاقة منذ منتصف 2014 أضرّ بشدة باحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
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