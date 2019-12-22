شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الرقمى والمؤسسات الناشئة..وزارة جديدة بقيادات شابة فى حكومة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفي أول جولة رسمية له، قال تبون إنه سيتم إنشاء وزارة جديدة تمت اسم الاقتصاد الرقمى والمؤسسات الناشئة والصغيرة.

ونقل موقع سكاى نيوز عربية، أن تبون أكد لدى افتتحه النسخة الـ28 من معرض الإنتاج الجزائرى، أن قيادات شابة هى التى ستتولى تسيير شؤون الوزارة الجديدة.

ويأتي هذا الإعلان بعد ان أطلق تبون وعودا فى حملته الانتخابية وفي خطاب تنصيبه بإيلاء اهتمام خاص بالجانب الاقتصادي، الذي يشهد ترديا منذ أشهر.

وكان الرئيس الجزائرى الجديد أدى اليمين الدستورية، الخميس الماضى، فى مراسم رسمية بالعاصمة الجزائر، بعد أيام على فوزه فى الانتخابات التى تمت على وقع انقسام في الشارع الجزائرى.

ونال تبون 58 % من الأصوات، متفوقا على 4 منافسين آخرين فى السباق الرئاسى، الذي جرى فى الـ12 من ديسمبر الجارى.

وخلال خطاب القسم، أكد تبون على الأولوية الاقتصادية، إذ قال إن الأوضاع التى تمر بها الجزائر تفرض "أن نحسن حوكمتنا لمعالجة نقاط الضعف وخلق الظروف لإعادة بعث النمو الاقتصادى، عبر مشاريع قاعدية كبرى وتشجيع الاستثمار".

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