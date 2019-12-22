شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى الأسبق: المسئولون مطالبون بإعلاء المصلحة العامة وإدراك صعوبة المرحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دعا الرئيس اللبنانى الأسبق أمين الجميل، المسئولين والقوى السياسية إلى وضع المصالح الذاتية والشخصية جانبا، وإعلاء المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وذلك فى ضوء المصاعب الكبيرة التى يعانى منها لبنان حاليا، لاسيما على مستوى الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية.

وقال الجميل، فى تصريح عقب لقاء عقده مع البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى، "إن الوضع الراهن يتطلب تضامنا وتكاتفا من قبل الجميع، آملا أن تكون الحكومة المرتقبة مبنية على الصلابة والضمير الحى وأن يكون الوزراء بها يتمتعون بالجدارة والكفاءة والقدرة على اتخاذ القرارات والإجراءات التى من شأنها إنقاذ البلاد".

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وأشار، إلى أن لبنان يحتاج إلى العون والمساعدة من جانب شعبه، والأصدقاء والأشقاء من المجتمعين العربى والدولي، حتى يتسنى له تجاوز الصعاب الكبيرة الراهنة.

وأعرب الجميل، عن تطلعه أن تكون خطوة تكليف الدكتور حسان دياب برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة، مدخل خير للبلاد، مضيفا "لا يجب أن نحاكم الناس على النوايا، وإنما لا بد أن نحاكم على الأفعال، ولا أن نحاكم على التطمينات الوهمية، وإنما نحاسب على حجم ومستوى الإنجاز".

وأوضح الرئيس اللبنانى الأسبق، قائلا، "أتمنى أن يتحدى رئيس الوزراء المكلف جميع من يشككون به، وذلك عبر الإتيان بحكومة قوامها الشفافية والجدارة والقدرة على العطاء، ويتمتع وزراؤها بالثقة ومقومات معالجة الأزمات الراهنة، حتى يمكن البدء بتحريك عجلة الاقتصاد والتصدى للوضع المالى المنهار وتحقيق الحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد المستشرى".