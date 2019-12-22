شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: اتفاق لإقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، اتفاقاً مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجى بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون فى الرياض.

وقال الفريق ركن الدكتور عيد الشلوى قائد القيادة الموحدة، فى تصريح لقناة "العربية" الإخبارية، "إن طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".

وأوضح، أنه كخطوة أولى تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسى فى الرياض مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوى والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحرى.

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وكانت العاصمة السعودية، قد استضافت فى العاشر من ديسمبر الحالى اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الأربعين بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد الملك سلمان، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين لدول مجلس التعاون، أن النظام الإيرانى مستمر فى سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة، قائلا "على منطقة الخليج أن تتحد فى مواجهة عدوانية إيران، وعلى دول مجلس التعاون الخليجى تأمين نفسها فى مواجهة هجمات الصواريخ الباليستية".