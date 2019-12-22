مصر.. الحيتان الزرقاء بريئة من "أصوات مرعبة" على السواحل الشمالية

القاهرة/ الخليج 365-

برأت وزارة البيئة المصرية، الأحد، الحيتان الزرقاء من "أصوات مرعبة" انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي، عبر مقاطع صوتية، قيل أنها سجلت على سواحل البلاد الشمالية.

وقالت وزارة البيئة في بيان إن "فرق العمل بمحميات المنطقة الشمالية قامت بالتواصل مع المواطنين والجهات لاستبيان حقيقة تلك المقاطع الصوتية المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي توصلت جميعها إلى نفي قاطع لسماع تلك الأصوات بأي من مدن الساحل الشمالي".

ورجحت الوزارة أن "تكون تلك المقاطع تم اصطناعها عن عمد بتركيب الصوت على المقاطع المصورة (..) وهي تخالف الأصوات التي تصدرها الحيتان الزرقاء تحت الماء، والتي تتميز بانخفاض ترددها لمستويات يصعب على البشر سماع معظمها".

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وأشارت وزارة البيئة إلى وجود أنواع عديدة من الحيتان بالبحر المتوسط (شمالي مصر) ويعد تكرار مشاهدتها بالساحل المصري مؤشرًا إيجابيًا على سلامة الوضع البيئي بالساحل الشمالي والحفاظ على الحيتان من الإنقراض.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، مقاطع مصورة يصاحبها أصوات مرعبة، قال ملتقطو تلك المقاطع إن هذه الأصوات لحيتان زرقاء على السواحل الشمالية لمصر.

والحوت الأزرق أحد أبرز أنواع الثدييات المائيّة، ويعد أكبر حيوان مائي في العالم، إذ يبلغ طوله نحو 30 مترًا ووزنه أكثر من 170 طنًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.