أكار: سنقف بجانب أشقائنا في ليبيا حتى تحقيق السلام

قوجه إيلي/ الخليج 365
وزير الدفاع التركي قال خلال مراسم إنزال غواصة محلية الصنع إلى الماء:
- مذكرتي التفاهم بين تركيا وليبيا تتمتعان بأهمية استراتيجية على صعيد حماية الحقوق والمصالح لكلا البلدين
- الإجراءات المتخذة أظهرت بأنه لن يتم السماح بفرض أمر واقع وضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا وليبيا
شدّد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن أنقرة ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها في ليبيا، حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن، كما فعلت في سوريا.
جاء ذلك في كلمة له الأحد، خلال مراسم إنزال "بيري رئيس"، الغواصة الحديثة محلية الصنع، إلى الماء بولاية قوجه إيلي (شمال غرب).
وأكّد أكار، أن مذكرتي التفاهم المبرمتين بين تركيا وليبيا، تتمتعان بأهمية استراتيجية على صعيد حماية الحقوق والمصالح لدى كلا البلدين.
وقال إن هذه الخطوات اتخذت بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، لتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
وأوضح أكار، أن الإجراءات المتخذة من جانب تركيا مؤخرًا أظهرت بأنه لن يتم السماح بفرض أمر واقع في المنطقة، وضمنت حماية حقوق ومصالح تركيا وليبيا.
وشدد على أن تركيا ستواصل العمل مع ليبيا في إطار التعاون الأمني والعسكري.
ولفت إلى وجود روابط تاريخية وثقافية واقتصادية متجذرة بين البلدين.
في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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