الصليب الأحمر: 8 من كل 10 يمنيين يعيشون على المساعدات

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، إن 8 من كل 10 يمنيين، يعيشون على المساعدات، جراء الحرب المستمرة في البلاد للعام الخامس.

جاء ذلك في تغريدة نشرها مكتب الصليب الأحمر في اليمن، عبر حسابه بموقع تويتر.

وذكرت اللجنة، "في اليمن اليوم، هناك 8 من كل 10 أشخاص يعيشون على المساعدات".

وأضافت أن "هناك 7 من من كل 10 أشخاص في اليمن لا يمكنهم الوصول إلى أي رعاية صحية، مع معاناة 6 من كل 10 يمنيين من عدم حصولهم على المياه النظيفة".

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وأفادت المنظمة الدولية أن اثنين من كل 10 من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى المأوى.

واختتمت المنظمة بيانها بالقول "هذه كارثة إنسانية".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.