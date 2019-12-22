العراق.. انسحاب نائب من تحالف "البناء" المقرب من إيران

العراق/ محمد وليد/ الخليج 365

أعلن النائب في البرلمان العراقي علي الصجري، الأحد، الانسحاب من تحالف البناء، المقرب من إيران، فيما اتهمه بالخضوع لما سماها "إملاءات خارجية".

وقال الصجري، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تأكد لدينا أن هذا التحالف (البناء) ليس كما اتفقنا عليه قبل تشكيله بأنه تحالف وطني يستمد قرارته حسب المصلحة الوطنية".

وأضاف "اتضح لنا للأسف أنه يُوَجّه بشكل مباشر من خلال إملاءات خارجية، وهذا خرق خطير للسيادة العراقية، والتدخل في شؤونها الداخلية".

وتابع "لذا قررت الانسحاب من تحالف البناء (نحو 150 من أصل 329 مقعدا بالبرلمان)، بشكل كامل".

ولفت الصجري، إلى أن "مهمتنا ستتركز بالوقوف مع الجماهير المطالبة بالإصلاح والتغيير".

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ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من تحالف البناء حول اتهامات "الصجري" له بالارتهان لإملاءات خارجية.

ويتألف تحالف "البناء" في الأساس من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران وعلى رأسها ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري (47 مقعدا بالبرلمان)، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (26 مقعدا).

والسبت، أعلن "البناء"، تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة إلى رئيس الجمهورية دون أن يكشف عن اسمه، إلا أن جميع التلميحات تشير إلى أنه قصي السهيل وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الذي كان ينتمي سابقا إلى التيار الصدري قبل أن ينشق ويلتحق بالمالكي.‎

وقد تتجه الأزمة نحو مزيد من التصعيد في حال كلف قصي السهيل بتشكيل الحكومة الجديدة باعتباره لا يحظى بتأييد المتظاهرين، وفق مراقبين.

ويطالب المتظاهرون في الاحتجاجات التي تشهدها مدن وسط وجنوبي العراقي منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بشخصية مستقلة نزيهة يكون ولاؤها للعراق وغير خاضعة للتبعية الخارجية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.