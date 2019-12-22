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الاتحاد يتعاقد من ليوناردو

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

اقترب نادي الاتحاد من ضم لاعب وسط فريق روزاريو سنترال الأرجنتيني “ليوناردو جيل” بعقد بنحو مليوني ريال، ليكون بديلاً لمواطنه “ايميليانو فيتشيو” الذي فسخ عقده عقب عدم وفاء إدارة الفريق بسداد مستحقاته.

وانتقدت جماهير الاتحاد توجه الإدارة للتعاقد مع لاعب وسط في ظل وجود كل من عبدالإله المالكي وكريم الأحمدي وخالد السميري، مبينين أن الفريق بحاجة أكثر إلى لاعب خط دفاع ليكون بديلاً لمروان داكوستا الذي فسخ عقده مع النادي.

ويعتبر الفريق بحاجة للاعب جناح وصانع لعب بعد انخفاض مستوى “فيلانويفا” واقتراب موعد رحيله عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية.

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