شركة «المياه الوطنية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت شركة ” المياه الوطنية ” عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل بالشركة في ” أبها، والقصيم، والمدينة المنورة ” ، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

* الوظائف

1- مدير عام المشروع (Project General Manager) (أبها):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الهندسة أو إدارة المشروعات) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 12 سنة في إدارة المشاريع مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في منصب إداري.

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2- مدير سلسلة التوريد (Supply Chain Manager) (القصيم):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، سلسلة التوريد) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في سلسلة التوريد.

3- مدير رأس المال البشري(Human Capital Manager) (بريدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في عمليات الموارد البشرية.

4- المدير المالي للمجموعة الجنوبية (Southern Cluster Finance Director) (أبها):

– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (المالية) أو ما يعادلها.

– خبرة مالية لا تقل عن 10 سنوات.