- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت شركة ” المياه الوطنية ” عن توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل بالشركة في ” أبها، والقصيم، والمدينة المنورة ” ، وفقًا للمسميات والشروط التالية:
* الوظائف
1- مدير عام المشروع (Project General Manager) (أبها):
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (الهندسة أو إدارة المشروعات) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 12 سنة في إدارة المشاريع مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات في منصب إداري.
2- مدير سلسلة التوريد (Supply Chain Manager) (القصيم):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، سلسلة التوريد) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في سلسلة التوريد.
3- مدير رأس المال البشري(Human Capital Manager) (بريدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 8 سنوات في عمليات الموارد البشرية.
4- المدير المالي للمجموعة الجنوبية (Southern Cluster Finance Director) (أبها):
– درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة مالية لا تقل عن 10 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة «المياه الوطنية» تعلن عن توفر وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.