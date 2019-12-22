شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: توطين «التاكسي» الموجه بالتطبيقات الذكية في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة، أن هيئة النقل العام اتفقت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على منح منشآت الأجرة «الخاصة» مهلة تنتهي بنهاية السنة الميلادية الحالية 2019، للعمل مع منشآت توجيه مركبات الأجرة في حال كان سائقوها وافدين، إذ سيقتصر العمل بدءاً من 2020 على المواطنين في منشآت توجيه مركبات الأجرة الخاصة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أنه في ما يختص بمنشآت الأجرة العامة «التاكسي»، فإن الهيئة العامة للنقل اتفقت مع وزارة العمل على منح المنشآت مهلة تنتهي في ديسمبر 2020، إذ سيقتصر بعدها على عمل السعوديين في سيارات الأجرة العامة المتعاقدة مع منشآت توجيه المركبات بدءا من 2021.
وفي هذا السياق، وجه مجلس الغرف تعميماً إلى الغرف التجارية الصناعية المحلية، طالبها بضرورة توجيه التعميم إلى المنتسبين المختصين في مجال الأجرة وتوجيه المركبات، لحصر خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على المواطنين فقط.
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