المحتجون يستأنفون حراكهم في العراق الذي ينتظر رئيس وزراء جديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقدم آلاف المتظاهرين على قطع الطرقات وإغلاق الدوائر الحكومية في أغلبية مدن جنوبي العراق، الأحد، وهو الموعد الذي حددته السلطات لإعلان مرشح لرئاسة الوزراء. وفيما يؤكد مسؤولون سياسيون سعي طهران إلى تمرير مرشحها قصي السهيل، الوزير في الحكومة المستقيلة، أعلن الشارع رفضه التام للسهيل الذي يعتبره المحتجون جزءاً من طبقة سياسية تحتكر الحكم منذ 16 عاماً في البلاد.

وليل السبت، أعلن المتظاهرون في الديوانية والبصرة جنوبي البلاد، الإضراب العام، بعد 3 أشهر من احتجاجات غير مسبوقة أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصاً، وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.

وأعلن المتظاهرون في مخيم وسط المدينة أن «الثورة مستمرة»، مشيرين إلى أنهم يريدون إسقاط رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الجمهورية برهم صالح اللذين يتهمونهما بـ«المماطلة». ويهتف المحتجون في ساحة التحرير وسط بغداد «برهم وحلبوسي جاكم السره (جاء دوركما)».

ويعد البرلمان الحالي الأكثر انقساماً في تاريخ العراق الحديث؛ إذ فشل النواب الأربعاء، في الاتفاق على إعادة صياغة قانون الانتخابات، وهو أكبر إصلاح قدمته السلطات إلى المحتجين، ورفعوا الجلسة حتى يوم الاثنين.

وفي غياب اتفاق بين الكتل البرلمانية على الشخصية التي ستوكل إليها مهمة تشكيل الحكومة، مدد صالح المهلة الدستورية حتى اليوم الأحد، علماً بأن الدستور يضمن له تسمية مرشح خلال 15 يوماً بعد انتهاء المهلة الدستورية الرسمية.

وقال متظاهر في الديوانية لوكالة فرانس برس: «إنهم لا يحترمون الدستور». كما أغلقت مجموعات من المتظاهرين الإدارات الرسمية الواحدة تلو الأخرى، رافعين لافتات كتب عليها: «نعتذر لإزعاجكم، نعمل لأجلكم».

وليل السبت، أغلق عشرات المتظاهرين الطريق السريع الذي يربط مدن الجنوب العشائري والنفطي ببغداد، بالإطارات المشتعلة. وفي كربلاء والنجف، أغلق الطلاب والتلاميذ المضربون كل المدارس، وتجمعوا بالآلاف في الساحات، وفي الناصرية أقدم المتظاهرون على قطع الجسور وطرق محورية عدة، فيما ظلت جميع الإدارات الرسمية مغلقة.