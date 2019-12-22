الأردن ينفي ترحيل مواطنيه من السعودية بـ«ملابسهم الداخلية»

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نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن ترحيل السعودية أردنيين إلى عمان بملابسهم الداخلية، مؤكدة أن هذا النبأ «عار عن الصحة».
وذكرت الوزارة أنها تواصلت مع الجهات المختصة، مؤكدة أن «ما يشاع عن ذلك غير صحيح، وأن المرحلين إلى الأردن أنهوا محكومياتهم وأبعدوا عن السعودية كالمعتاد».
من جهتها، أكدت وسائل إعلام أن الأردنيين المستبعدين من السعودية كانوا محبوسين لديها على ذمة قضايا تتعلق بترويج المخدرات.
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مقدم من سكاي نيوز
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كان والد أحد المبعدين الأردنيين قال إن السلطات السعودية أفرجت عن ابنه و5 آخرين كانوا مسجونين بتهمة الترويج للمخدرات، ونقلتهم إلى عمان عن طريق مطار الملكة علياء الدولي.
أضاف: «من المؤسف أن المشار إليهم كانوا بحالة صحية سيئة ويرتدون الملابس الداخلية، ولا يحملون أوراقا ثبوتية كونهم فقدوها أثناء نقلهم من سجن إلى آخر».
وتداولت وسائل إعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن «السعودية أفرجت عن 6 مواطنين أردنيين وأعادتهم إلى بلادهم بملابسهم الداخلية».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.