شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق عملة ذهبية جديدة تحمل اسم «دبى مدينة الذهب».. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق عملة ذهبية خاصة تحمل اسم "دبي مدينة الذهب"، وذلك بمناسبة مرور 25 عامًا على انطلاق مهرجان دبي للتسوق 2020.

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وستبدأ الاحتفالات بالمهرجان يوم 26 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الأول من فبراير، وخلال الاحتفالات سيحصل المتسوقون عند شراء مجوهرات بقيمة 500 درهم على فرصة لربح 75 عملة ذهبية يوميا تزن العملة 8 جرامات من الذهب، وسيحصل المتسوقون على 3300 عملة هدايا خلال فترة المهرجان، كما سيتم طرح 10 آلاف عملة للبيع لزوار دبي خلال نفس الفترة.

وشهد الاحتفال بإطلاق العملة الذهبية "دبي مدينة الذهب"، أحمد الخاجة المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتوحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وليلى سهيل عضو مجلس إدارة ورئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.