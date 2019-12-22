شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تُحدد 4 إجراءات للتعامل مع حالات الغش الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة التعليم 4 إجراءات للتعامل مع حالات الغش الجماعي في الاختبارات، وذلك ضمن الآليات المعتمدة للتعامل مع حالات الغش التي تحدث خلال الاختبارات الدراسية في المدارس.

ووفقاً لـ”الوطن”، ذكرت الوزارة أن من أبرز هذه الإجراءات تحرير محضر من قبل اللجنة الإدارية المختصة بشهود الحالة معتمد من قائد المدرسة، ورفع المحضر إلى مكتب التعليم لإجراء تحقيق عاجل للبت في ذلك وإصدار العقوبة للمتُسبب.

كما حدد دليل الاختبارات عددا من الإجراءات الواجب اتباعها مع الطلاب أهمها تجنب أي عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالنظام أو مخالفة لوائح وتعليمات الاختبارات، وضرورة تجنب الغش أو محاولة ذلك أو المساعدة عليه بأي وسيلة كانت، كذلك منع الدليل الطالـب مـن إعـادة الاختبـار في المـادة الدراسـية الـتي نجـح فيهـا بغـرض تحسين الدرجة، وأحقية الطالب الذي يتغيب عن اختبار الدور الأول في الاختبار بالدور الثاني.